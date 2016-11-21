В Омске скачок от -30 градусов до -1, снег, метель, порывистый ветер

На этой неделе влияние антициклона, принесшего в Омск морозные -30 градусов, ослабевает. Холода уходят, но сибирская осень сменяет их метелью и снегопадами. Со стороны европейской части России в Омский регион приходит более теплый воздух, и в связи с этим в городе и по области ожидается заметное потепление.