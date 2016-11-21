В Омске скачок от -30 градусов до -1, снег, метель, порывистый ветер

На этой неделе влияние антициклона, принесшего в Омск морозные -30 градусов, ослабевает. Холода уходят, но сибирская осень сменяет их метелью и снегопадами. Со стороны европейской части России в Омский регион приходит более теплый воздух, и в связи с этим в городе и по области ожидается заметное потепление.
Сегодня за окном -21 градус, ночью температура понизится еще на несколько градусов и при ясной погоде составит -22…-27; при облачной - ночью будет теплее, чем днем, -14…-19 градусов.
Завтра, 22 ноября, днем ожидается потепление до -8…-13 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с. В регионе выпадет небольшой снег, вероятна метель.
В среду, 23 ноября, в Омске ожидается снег и метель, сильный ветер порывами до 19 м/с. Ночная температура составит -8…-13, а днем столбики термометров поднимутся до -4…-9 градусов.
24 ноября, в четверг, снова будет идти снег. Днем потеплеет до -1…-6, ожидается мокрый снег. Ветер подует с запада, юго-запада, 6-11 м/с, возможны порывы до 16 м/с. В пятницу существенных изменений погоды не предвидится.
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