В лобовом ДТП пьяный омич на внедорожнике разнес полмаршрутки

Стало известно, что за рулем внедорожника Mitsubishi Montero Sport находился 43-летний омич, в состоянии алкогольного опьянения, при этом еще и ранее лишенный права на управление транспортного средства. Он двигался по улице Новокирпичная в районе дома номер 14/1, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где врезался в идущий навстречу Ford Transit, за рулем которого находился мужчина 47-ми лет.