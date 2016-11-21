В лобовом ДТП пьяный омич на внедорожнике разнес полмаршрутки

По факту дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне в Ленинском округе Омска, на улице 5-й Братский проезд, омские полицейские назначили проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства данной аварии, сообщает пресс-служба омского управления МВД России.
Напомним, портал Gorod55.ru сообщал о
По предварительным данным столкновение двух автомобилей произошло накануне в районе 8-ми часов вечера. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 20:40.
Стало известно, что за рулем внедорожника Mitsubishi Montero Sport находился 43-летний омич, в состоянии алкогольного опьянения, при этом еще и ранее лишенный права на управление транспортного средства. Он двигался по улице Новокирпичная в районе дома номер 14/1, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где врезался в идущий навстречу Ford Transit, за рулем которого находился мужчина 47-ми лет.
За медпомощью обратился водитель Mitsubishi Montero Sport.
Также в отношении него по факту происшествия возбуждено административное производство (статья 12.26 КоАП России за невыполнение водителем требования пройти медицинское освидетельствование на определение степени опьянения)
Кроме этого, решается вопрос о привлечении водителя внедорожника к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД лицом, которое уже подвергнуто административному наказанию.
В дальнейшем станут известны более подробные причины и обстоятельства данного ДТП, назначена проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/chp55