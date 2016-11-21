Tele2 открыла паблик-аккаунт в Viber

Наталья Лошкарева, директор по абонентскому обслуживанию Tele2:

«Для удобства пользователей мы постоянно расширяем поле взаимодействия с клиентами, оставаясь верными своему давнему принципу: «Быть там, где наши абоненты». Мессенджеры становятся все более популярным средством коммуникации. Так, аудитория приложения Viber насчитывает более 800 млн пользователей в мире и 70 миллионов – в России. Tele2 не только первой на отечественном телеком-рынке запустила паблик-аккаунт в Viber, но и раньше других операторов обеспечила абонентам поддержку через мессенджер. Теперь наши клиенты, которые общаются в Viber с родными и друзьями, могут получить и профессиональную консультацию от оператора в этом канале».