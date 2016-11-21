Tele2 открыла паблик-аккаунт в Viber

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил сервис для взаимодействия с клиентами в мессенджере Viber. В паблик-аккаунте Tele2 пользователи приложения могут следить за новостями компании и получать консультации службы поддержки в личном чате.
Новый сервис позволяет абонентам Tele2 быть в курсе актуальных новостей и акций компании, а также быстро решать любые вопросы, связанные с использованием тарифов и услуг оператора. Консультационную поддержку абонентов Tele2 в приложении Viber ведут сотрудники контактного центра оператора, прошедшие специальную программу обучения. Специалисты наделены расширенными полномочиями, что помогает им самостоятельно решать даже самые сложные проблемы клиентов в кратчайшие сроки.
При взаимодействии с абонентами в новом канале обслуживания сотрудники контактного центра придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения. Чтобы получить консультацию специалистов Tele2 в Viber, в разделе «Паблик-аккаунты» необходимо ввести «Tele2 Россия» и перейти в раздел «Чат». Среднее время ожидания ответа на вопрос абонента составляет около 30 секунд. В будущем Tele2 планирует расширить формат взаимодействия с клиентами в популярном мессенджере и запустить чат-бота, который будет помогать клиентам проверить остаток на счете, сменить тариф, активировать или отключить услуги, а также найти адрес ближайшего салона связи.
Запуск паблик-аккаунта в Viber не первый проект Tele2 по оказанию консультационной поддержки абонентам в мессенджере. Год назад оператор первым на телеком-рынке начал обслуживать клиентов в приложении Telegram. С января 2016 года число обрабатываемых в мессенджере запросов выросло более чем в 3 раза, а свыше 90% пользователей, оценивая уровень консультаций в Telegram, ставят отметку «отлично».
Наталья Лошкарева, директор по абонентскому обслуживанию Tele2:
«Для удобства пользователей мы постоянно расширяем поле взаимодействия с клиентами, оставаясь верными своему давнему принципу: «Быть там, где наши абоненты». Мессенджеры становятся все более популярным средством коммуникации. Так, аудитория приложения Viber насчитывает более 800 млн пользователей в мире и 70 миллионов – в России. Tele2 не только первой на отечественном телеком-рынке запустила паблик-аккаунт в Viber, но и раньше других операторов обеспечила абонентам поддержку через мессенджер. Теперь наши клиенты, которые общаются в Viber с родными и друзьями, могут получить и профессиональную консультацию от оператора в этом канале».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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