Пропала 22-летняя омичка, к поискам хотят привлечь экстрасенсов

Полиция ведет поиски 22-летней омички Анастасии Небукиной. Заявление о том, что девушка, проживающая по улице Моторостроителей, не вернулась домой, поступило в городской пункт полиции «Крутая горка» 18 ноября, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.
Ориентировки с описанием пропавшей девушки направлены всем наружным службам полиции. В настоящее время стражами порядка проводятся опросы знакомых и родственников Анастасии. Также полицейскими проверяются вокзалы, скверы, парки, остановки общественного транспорта и крупные торговые комплексы.
Приметы Анастасии: рост 170 сантиметров, на вид 22 года, лицо овальное, прямые волосы, худощавое телосложение. Девушка была одета в черную вязанную шапку, куртку темно-зеленого цвета с меховым воротником, коричневые ботинки с белым мехом.
Как стало известно редакции портала Gorod55, сегодня в 12:00 на поиски девушки вышли близкие Анастасии совместно со стражами порядка и не оставшимися в стороне людьми.
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Если вы располагаете информацией о местонахождении Анастасии, то сообщите об это в полицию по телефонам: 02 или 79-22-00.