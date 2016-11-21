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Пропала 22-летняя омичка, к поискам хотят привлечь экстрасенсов

21 ноября 2016, 16:07
Ушла из дома и не вернулась.

Полиция ведет поиски 22-летней омички Анастасии Небукиной. Заявление о том, что девушка, проживающая по улице Моторостроителей, не вернулась домой, поступило в городской пункт полиции «Крутая горка» 18 ноября, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

Ориентировки с описанием пропавшей девушки направлены всем наружным службам полиции. В настоящее время стражами порядка проводятся опросы знакомых и родственников Анастасии. Также полицейскими проверяются вокзалы, скверы, парки, остановки общественного транспорта и крупные торговые комплексы.

Приметы Анастасии: рост 170 сантиметров, на вид 22 года, лицо овальное, прямые волосы, худощавое телосложение. Девушка была одета в черную вязанную шапку, куртку темно-зеленого цвета с меховым воротником, коричневые ботинки с белым мехом.

Как стало известно редакции портала Gorod55, сегодня в 12:00 на поиски девушки вышли близкие Анастасии совместно со стражами порядка и не оставшимися в стороне людьми.

Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» в группе, посвященной поиску пропавшей девушки, пользователей призывают писать в «Битву экстрасенсов», для того, чтобы привлечь внимание представители проекта к случившемуся происшествию.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Анастасии, то сообщите об это в полицию по телефонам: 02 или 79-22-00.



#Новости#Происшествия#Общество#Город
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