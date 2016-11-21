Песни Юрия Визбора прозвучат в Омске

После своего успешного выступления в Омске, прошедшего с аншлагом в марте нынешнего года, участники проекта «Бард-вагон» (Москва) вновь посетят столицу Приртышья. 3 декабря артисты выйдут на сцену Концертного зала филармонии с новой программой «Ты у меня одна», сотканной из песен Юрия Визбора. Начало концерта в 17:00.
Участники ансамбля «Бард-вагон» – исполнители бардовских песен, созданных классиками жанра – Ю. Визбором, А. Городницким, Ю. Кимом, С. Никитиным, Б. Окуджавой.
«Бард-вагон» объединил в своем составе лауреатов всероссийских фестивалей авторской песни: Михаила Новикова (вокал, гитара), Ирину Христианову (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрия Григорьева (гитара, вокал), Дмитрия Сивова (баян, блок-флейта), Валерия Беспалова (кларнет), Сергея Миронова (акустический бас, вокал).
Программа «Ты у меня одна» посвящена творчеству одного из основоположников и лидеров жанра авторской песни, известному барду, актеру, драматургу, журналисту Юрию Визбору. Созданные им произведения стали символом юношеской романтики, человеческого тепла и света. Многие из них, словно походные зарисовки, в которых запечатлено созерцание горных пространств, покорение природных стихий, задушевные встречи у костра.
В концерте «Ты у меня одна» прозвучит около 30 песен Юрия Визбора. В их числе – «Наполним музыкой сердца», «Ты у меня одна», «Серега Санин», «Я в долгу перед вами», «Командировка», «Рассказ женщины», «Мне твердят», «Вересковый куст», «Охотный ряд», «Прогулка», «Мама, я хочу домой!», «Домбайский вальс», «Синий перекресток», «Перевал», «Ночная дорога», «До свиданья, дорогие», «Милая моя» и многие другие. В рамках концерта будет показан короткометражный видеофильм «Визбор рисует».
Источник: пресс-служба Омской филармонии