Город55
ГлавноеВсе новости

Песни Юрия Визбора прозвучат в Омске

21 ноября 2016, 07:08
Песни Юрия Визбора прозвучат в Омске

После своего успешного выступления в Омске, прошедшего с аншлагом в марте нынешнего года, участники проекта «Бард-вагон» (Москва) вновь посетят столицу Приртышья. 3 декабря артисты выйдут на сцену Концертного зала филармонии с новой программой «Ты у меня одна», сотканной из песен Юрия Визбора. Начало концерта в 17:00.

Участники ансамбля «Бард-вагон» – исполнители бардовских песен, созданных классиками жанра – Ю. Визбором, А. Городницким, Ю. Кимом, С. Никитиным, Б. Окуджавой.

«Бард-вагон» объединил в своем составе лауреатов всероссийских фестивалей авторской песни: Михаила Новикова (вокал, гитара), Ирину Христианову (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрия Григорьева (гитара, вокал), Дмитрия Сивова (баян, блок-флейта), Валерия Беспалова (кларнет), Сергея Миронова (акустический бас, вокал).


Программа «Ты у меня одна» посвящена творчеству одного из основоположников и лидеров жанра авторской песни, известному барду, актеру, драматургу, журналисту Юрию Визбору. Созданные им произведения стали символом юношеской романтики, человеческого тепла и света. Многие из них, словно походные зарисовки, в которых запечатлено созерцание горных пространств, покорение природных стихий, задушевные встречи у костра.

В концерте «Ты у меня одна» прозвучит около 30 песен Юрия Визбора. В их числе – «Наполним музыкой сердца», «Ты у меня одна», «Серега Санин», «Я в долгу перед вами», «Командировка», «Рассказ женщины», «Мне твердят», «Вересковый куст», «Охотный ряд», «Прогулка», «Мама, я хочу домой!», «Домбайский вальс», «Синий перекресток», «Перевал», «Ночная дорога», «До свиданья, дорогие», «Милая моя» и многие другие. В рамках концерта будет показан короткометражный видеофильм «Визбор рисует».


Источник: пресс-служба Омской филармонии



#Новости#Афиша#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20