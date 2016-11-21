Песни Юрия Визбора прозвучат в Омске

В концерте «Ты у меня одна» прозвучит около 30 песен Юрия Визбора. В их числе – «Наполним музыкой сердца», «Ты у меня одна», «Серега Санин», «Я в долгу перед вами», «Командировка», «Рассказ женщины», «Мне твердят», «Вересковый куст», «Охотный ряд», «Прогулка», «Мама, я хочу домой!», «Домбайский вальс», «Синий перекресток», «Перевал», «Ночная дорога», «До свиданья, дорогие», «Милая моя» и многие другие. В рамках концерта будет показан короткометражный видеофильм «Визбор рисует».