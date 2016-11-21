Омичи мерзнут в своих квартирах, на котельных не хватает топлива

Прокуратура Седельниковского района Омской области, выявив в деятельности органов местного самоуправления нарушениях законодательства по организации отопительного сезона, требует в судебном порядке обязать теплоснабжающую организацию обеспечить надлежащую подачу тепла в дома местных жителей.
Несмотря на то, что отопительный сезона в районе, согласно распорядительным документам, начался 27 сентября текущего года, подача тепла в квартиры некоторых жителей села осуществляется ненадлежащим образом.
Ранее в ходе проверки технического состояния котельных был выявлен ряд нарушений, допущенные при энергообеспечении и их эксплуатации. В связи с этим прокурор внес в теплоснабжающую организацию представление, которые уже было рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, в связи с техническими повреждениями котлов, а также отсутствием необходимого запаса топлива на котельных выявлены случаи занижения температуры от установленной нормы при подаче тепла. Также выявлены единичные грубые нарушения со стороны работников организации.
Для предотвращения срыва отопительного сезона прокуратура направило исковое заявление в суд, требуя обязать «Седельниковское производственное объединение коммунального хозяйства» к проведению работ по завозу топлива в полном объеме. Требование прокурора было удовлетворено местным судом, в котельные уже завезено свыше 1500 тонн угля.
Помимо этого, прокуратура 15 ноября нынешнего года направила в суд исковое заявление с требованием обязать организацию к обеспечению тепла в соответствии с температурным графиком. Также в отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст.9.11 КоАП РФ.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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