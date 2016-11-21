Ночью в баре «Доски» пострадала несовершеннолетняя, подробности

Дополнительные подробности происшествия в баре «Доски» сообщает пресс-служба прокуратуры города Омска. Организована проверка по факту нарушения прав граждан, в том числе несовершеннолетних.
Напомним, инцидент в баре «Доски» произошел в ночь с 18 на 19 ноября 2016 года. После распыления слезоточивого газа в развлекательном заведении произошла давка.
Медицинская помощь потребовалась трем присутствовавшим в тот вечер в баре. Среди них: одна несовершеннолетняя. Все они получили токсическое отравление неизвестным веществом (газом).
Полиция проводит доследственную проверку. Контроль осуществляет прокуратура.
Фото: иллюстрация