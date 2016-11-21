Кто занимается сексом 4 раза в неделю, а кто лишь несколько раз в год

Исследователи Института имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции (The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction) установили частотную предрасположенность к занятиям сексом в зависимости от возраста. Об этом пишет The Sun.
Уточняется, что интенсивность половой жизни имеет больше значение для здоровья каждой возрастной категории.
Исследования показали, что молодые люди в возрасте 18-29 лет занимаются сексом примерно 112 раз в год или 2 раза в неделю.
В отдельном исследовании института Уилкса в Пенсильвании (Wilkes University in Pennsylvania) обнаружено, что студенты, интенсивность интимной жизни которых находилась на уровне 1-2 раз в неделю, имели более высокий уровень антител, чем у студентов, частота секса которых была менее интенсивна.
Далее, возрастной период 30-39 лет. Здесь частота секса снижается до 86 раз в год или 1,6 в неделю. Половая активность падает в связи с тем, что многие уже находятся в браке и некоторые аспекты семейной жизни отвлекают от постельной романтики.
В следующее десятилетие, 40-49 лет, половая интенсивность в среднем падает до 69 раз в год. Но здесь уже всё очень индивидуально. Так, 45% супружеских пар достаточно секса несколько раз в месяц, в то время как у 34% частота интимной жизни возрастает до 2-3 раз в неделю, а 13% достаточно нескольких раз в год.
Ранее The Sun проводил опрос своих читателей, с целью выяснить «минимальное, среднее и идеально» число сексуальных контактов у супружеских пар в месяц. Данные таковы: минимум 1 раз в месяц, в среднем 1 раз в неделю, идеально 3-5 раз в неделю.