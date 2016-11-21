Кто занимается сексом 4 раза в неделю, а кто лишь несколько раз в год

В следующее десятилетие, 40-49 лет, половая интенсивность в среднем падает до 69 раз в год. Но здесь уже всё очень индивидуально. Так, 45% супружеских пар достаточно секса несколько раз в месяц, в то время как у 34% частота интимной жизни возрастает до 2-3 раз в неделю, а 13% достаточно нескольких раз в год.