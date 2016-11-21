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Криштиану Роналду назвал себя геем с большими деньгами

21 ноября 2016, 18:56
Криштиану Роналду назвал себя геем с большими деньгами

Сегодня испанские СМИ обсуждают самую горячую новость дня: известный футболист, трехкратный обладатель «Золотого мяча», один из самых высокооплачиваемых игроков, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признался, что он «гей с большими деньгами».

Громкое заявление, как сообщает радиостанция Cadena Cope, произошло в словесной перепалке между Роналду и полузащитником «Атлетико» Коке во время одной из игр испанской Примеры.

Коке назвал Криштиану «геем», Рональду ответил на это, что он «гей, но с большими деньгами».

Причем, словам самого Криштиану Роналду верят не все и не считают, что заявление является каминг-аутом (добровольное публичное признание в своей нетрадиционной ориентации). Многие склоняются к тому, что это «трудности перевода». Между Роналду и Коке произошла словесная перепалка с употреблением грубых выражений. Слово «гей» или «гомосексуалист» это лишь синоним ругательства, которое прозвучало, и которым ответил Криштиану: «да я …, но у меня куча денег».


Впрочем, ранее в прессе уже всплывали слухи о нетрадиционной ориентации Криштиану Роналду, но они были лишь слухами. Российскому читателю больше известна другая сторона личной жизни футболиста – на протяжении нескольких лет он был в близких отношениях с фотомоделью Ириной Шейк, которая едва не стала его женой, но в последний момент пара рассталась.


Фото: Pinterest, cope.es

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