Криштиану Роналду назвал себя геем с большими деньгами

Причем, словам самого Криштиану Роналду верят не все и не считают, что заявление является каминг-аутом (добровольное публичное признание в своей нетрадиционной ориентации). Многие склоняются к тому, что это «трудности перевода». Между Роналду и Коке произошла словесная перепалка с употреблением грубых выражений. Слово «гей» или «гомосексуалист» это лишь синоним ругательства, которое прозвучало, и которым ответил Криштиану: «да я …, но у меня куча денег».