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Из-за взрыва бытового газа в квартире погибла женщина

21 ноября 2016, 13:47
Назначена доследственная проверка.

В селе Еремеевка Полтавского района во время взрыва бытового газового баллона погибла 60-летняя женщина. Омскими следователями назначена проверка по установлению подробностей и обстоятельств происшедшего для принятия конкретного процессуального решения, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Трагический случай произошел накануне в 11 часов в частном доме села Еремеевка. Следователи установлено, что пенсионерка вместе с дочерью пытались вытащить газовый баллон на улицу, потому что обнаружили у него нарушения при эксплуатации. Как утверждает 38-летняя дочь пожилой женщины, этот баллон был приобретен у односельчанина и использовали его в целях отопления жилого помещений.

Когда они проносили дефектный баллон мимо раскаленной печи, произошел взрыв природного газа. Ударной волной дочь отбросило в сторону, а пенсионерка погибла на месте.

По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
Фото: иллюстрация

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