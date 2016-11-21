Из-за взрыва бытового газа в квартире погибла женщина

Трагический случай произошел накануне в 11 часов в частном доме села Еремеевка. Следователи установлено, что пенсионерка вместе с дочерью пытались вытащить газовый баллон на улицу, потому что обнаружили у него нарушения при эксплуатации. Как утверждает 38-летняя дочь пожилой женщины, этот баллон был приобретен у односельчанина и использовали его в целях отопления жилого помещений.