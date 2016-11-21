Из-за взрыва бытового газа в квартире погибла женщина

В селе Еремеевка Полтавского района во время взрыва бытового газового баллона погибла 60-летняя женщина. Омскими следователями назначена проверка по установлению подробностей и обстоятельств происшедшего для принятия конкретного процессуального решения, сообщает пресс-служба регионального следкома.
Трагический случай произошел накануне в 11 часов в частном доме села Еремеевка. Следователи установлено, что пенсионерка вместе с дочерью пытались вытащить газовый баллон на улицу, потому что обнаружили у него нарушения при эксплуатации. Как утверждает 38-летняя дочь пожилой женщины, этот баллон был приобретен у односельчанина и использовали его в целях отопления жилого помещений.
Когда они проносили дефектный баллон мимо раскаленной печи, произошел взрыв природного газа. Ударной волной дочь отбросило в сторону, а пенсионерка погибла на месте.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
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