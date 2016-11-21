Глава департамента транспорта покинул свой пост, новое назначение

Сегодня, 21 ноября, в отставку был отправлен Виталий Маслик, занимавший пост директора департамента, сообщает пресс-служба мэрии.
Виталий Маслик возглавлял департамент транспорта более двух лет. В последнее время чиновник часто критиковался депутатами горсовета из-за сложившейся на муниципальном транспорте кризисной ситуации.
Пост директора департамента занял 38-летний Алексей Мартыненко, который ранее хорошо зарекомендовал себя, возглавляя ПАТП №8. В прошлом году он сумел обеспечить полный выход на маршруты пассажирских автобусов во время топливного кризиса.
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