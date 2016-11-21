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Форвард Авангарда вошел в число лучших игроков в истории КХЛ

21 ноября 2016, 18:29
Выдающиеся достижение.

Нападающий омского "Авангарда" 33-летний Александр Пережогин набрал 300 результативных баллов в рамках чемпионатов КХЛ.

Юбилейным для форварда стала шайба, заброшенная в субботу в ворота владивостокского "Адмирала", в том мачте "ястребы" одержали победу со счетом 1:2. В настоящее время в активе Пережогина в рамках чемпионатов КХЛ 153 гола и 147 результативных передач.

Таким образом, Александр Пережогин стал восьмым хоккеистом, которому покорилось подобное достижение, прежде показатель в 300 очков преодолевали Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Кевин Дэллман, Брэндан Боченски и Мэтт Эллисон.

Ближайшие три матча омский "Авангард" проведет на "Арене Омск". "Ястребам" предстоит встретиться с тольяттинской "Ладой" (22 ноября), нижнекамским "Нефтехимиком" (24 ноября) и казанским "Ак Барсом" (26 ноября).


Фото: hawk.ru

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