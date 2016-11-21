Форвард Авангарда вошел в число лучших игроков в истории КХЛ

Юбилейным для форварда стала шайба, заброшенная в субботу в ворота владивостокского "Адмирала", в том мачте "ястребы" одержали победу со счетом 1:2. В настоящее время в активе Пережогина в рамках чемпионатов КХЛ 153 гола и 147 результативных передач.