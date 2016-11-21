Другой Subaru

Все течет, все меняется. Кто бы мог подумать еще 10 лет назад что аскетичный и спортивный Subaru превратиться в безопасный комфортный семейный автомобиль с замашкой в премиум.
Да, прошло время рычащих своим знаменитым выхлопом «лисиц», настало время интеллигентного Subaru. Сегодняшний Subaru – это совершенно другой автомобиль. Имея легендарный симметричный полный привод и оппозитный мотор, ставшие крупнее автомобили Subaru, управляются с той же легкостью и уверенностью что и спортивные седаны из прошлого. Subaru идёт по проложенному пути известными премиальными немецкими брендами – делает свои автомобили не только отлично управляемыми, но и не забывают про удобства. Тишина в салоне, мягкость езды, великолепная обзорность и удобство в повседневном использовании.
Казалось бы, что тут такого? Но пока одноклассники «заигрывают» с покупателем, делая вычурный дизайн, Subaru делают честные автомобили с качественной и современной начинкой. Вот что отличает автомобили Subaru от конкурентов – они созданы инженерами, а не маркетологами. Еще не премиум в первую очередь ценой, но и не массбренд, меняющийся с неимоверной скоростью, Subaru остается автомобилем, которому говорят спасибо. За то, что заводится в любой мороз, за то, что дарит удовольствие за рулем, за то, что остается другом в любой ситуации.
Сколько вы готовы платить за комфорт, безопасность и удовольствие? Много? Не нужно. Есть Subaru.
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