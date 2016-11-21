Другой Subaru

Казалось бы, что тут такого? Но пока одноклассники «заигрывают» с покупателем, делая вычурный дизайн, Subaru делают честные автомобили с качественной и современной начинкой. Вот что отличает автомобили Subaru от конкурентов – они созданы инженерами, а не маркетологами. Еще не премиум в первую очередь ценой, но и не массбренд, меняющийся с неимоверной скоростью, Subaru остается автомобилем, которому говорят спасибо. За то, что заводится в любой мороз, за то, что дарит удовольствие за рулем, за то, что остается другом в любой ситуации.