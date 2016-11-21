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Авангард разгромил сборную НХЛ в СКК им. Блинова

21 ноября 2016, 09:48
Первое вбрасывание Назарова открыло новый сезон ночной хоккейной лиги.

Накануне в Омске прошло официальное открытие очередного отборочного этапа всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, сообщает сайт областного правительства.

Портал Gorod55.ru уже информировал, что на льду спортивного комплекса имени Виктора Блинова пройдет гала-матч между хоккеистами-ветеранами «Авангарда» и сборной НХЛ.

В Омске с официальным визитом на открытие сезона присутствовал первый заместитель генерального директора НХЛ Евгений Рыжов. Кстати, уроженец Омска. Он поздравил всех гостей и участников праздника со знаменательным мероприятием и вручил главе региона символичную медаль.

«Эта медаль – прообраз той, которую, возможно, выиграют омичи в Сочи в этом году», - отметил Евгений Рыжов.

В этом году в составе ветеранской команды губернатор Назаров не сыграл, но забросил символическую шайбу. Но этот факт никак не отразился на итоге встречи. Команда «авангардовцев» переиграла сборную НХЛ со счетом 8:3.

Также напомним, что в этом году на лед спортивного комплекса имени Виктора Блинова вышли уже 8 команд, три из них играли впервые в этом году.



Фото сверху: иллюстрация

Фото в тексте: www.omskportal.ru

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