Авангард разгромил сборную НХЛ в СКК им. Блинова

Накануне в Омске прошло официальное открытие очередного отборочного этапа всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, сообщает сайт областного правительства.
Портал Gorod55.ru уже информировал, что на льду спортивного комплекса имени Виктора Блинова пройдет
В Омске с официальным визитом на открытие сезона присутствовал первый заместитель генерального директора НХЛ Евгений Рыжов. Кстати, уроженец Омска. Он поздравил всех гостей и участников праздника со знаменательным мероприятием и вручил главе региона символичную медаль.
«Эта медаль – прообраз той, которую, возможно, выиграют омичи в Сочи в этом году», - отметил Евгений Рыжов.
В этом году
Также напомним, что в этом году на лед спортивного комплекса имени Виктора Блинова вышли уже 8 команд, три из них играли впервые в этом году.
Фото сверху: иллюстрация
Фото в тексте: www.omskportal.ru