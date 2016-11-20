Внедорожник врезался в полицейский УАЗ, авто развернуло на дороге

Авария с участием автомобиля сотрудников полиции произошло сегодня, 20 ноября, рано утром на Космическом проспекте в Октябрьском округе, сообщают пользователи социальных сетей.
По предварительным данным водитель внедорожника на скорости более 100 километров в час, не справившись с управлением, врезался в УАЗ сотрудников ППС. Задняя часть автомобиля стражей порядка сильно покорежена. От удара УАЗик развернуло на дороге.
По словам очевидцев, после аварии сотрудники полиции попросили водителя легкового автомобиля предъявить документы, но вскоре поняли, что он находится в шоковом неадекватном состоянии. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии уточняются.
Фото: vk.com/aomsk