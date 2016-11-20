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Сильнейший пожар жилого дома, на месте 23 спасателя и 5 единиц техники

20 ноября 2016, 12:19
Плюс два звена газодымовой защиты.

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме в Кировском округе на улице Авиационная поступила в пожарную охрану накануне вечером в 17:55.

На тушение пожара спасателям, в составе 23 человек, 5 единиц спецтехники и 2 звена газодымовой защиты, понадобилось более часа. Полная ликвидация пожара произошла в 19:25, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

По предварительным данным, при тушении пожара было обнаружено тело человека, предположительно, женщины. Омичка погибла в огне. Подробности и обстоятельства пожара уточняются.


Фото: иллюстрация

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