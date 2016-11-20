С понедельника омичей ждет долгожданное потепление

Напомним, что Омская область находилась в самом центре антициклона, который и спровоцировал холодные арктические воздушные массы. В выходные дни синоптики говорили о самых сильных морозах, ночная температура понижалась значительно ниже -30 градусов, в некоторых районах области ниже -40 градусов.