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С понедельника омичей ждет долгожданное потепление

20 ноября 2016, 11:08
С -43 ночью до -8 днем.

Ночь с 19 на 20 ноября стала последней с экстремально низкими температурами. С понедельника, 21 ноября, прогнозируется заметное потепление, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Напомним, что Омская область находилась в самом центре антициклона, который и спровоцировал холодные арктические воздушные массы. В выходные дни синоптики говорили о самых сильных морозах, ночная температура понижалась значительно ниже -30 градусов, в некоторых районах области ниже -40 градусов.

Теперь ожидается отступление антициклона на территорию Казахстана, на его место придет теплый воздух с Европейской части России, на улице заметно потеплеет.

Прогноз на три дня:

Сегодня, 20 ноября, дневная температура все еще останется морозной. Температура от 21 до 26 градусов ниже нуля.

В понедельник, 21 ноября, прогнозируется повышение дневной температуры. Так в течение дня от -18 до -23 градусов, местами до -12. Ночью несколько холоднее: -28…-33, местами при натекании облачности до -23.

Во вторник, 22 ноября, днем столбики термометров зафиксируют температуру от -8 до – 13 градусов, ночью от -19 до -24 градусов.

На протяжении двух дней, 21 и 22 ноября, прогнозируется выпадение осадков в виде снега, слабая метель.


Фото: иллюстрация

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