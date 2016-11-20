Омич сыграл в финале «Поля чудес»

В пятницу, 18 ноября, в эфире Первого канала вышел очередной выпуск капитал-шоу «Поле чудес». В первой тройке за барабаном стоял омич Андрей Красноусов.
С голубых экранов омич передал привет своей маме – Галине Павловне, а в качестве музыкального подарка подарил зрителям песню в исполнении группы «Синатра Брэнд», участником которой он является.
Улыбчивый омич в кепке и забавном галстуке лихо дошел до финала, обыграв свою тройку. В финале Красноусов не смог ответить на вопрос: «В каком виде в старину появлялась Снегурочка», его опередил соперник.
В итоге омич увез с собой только пылесос, который дарили всем участникам первой тройки. На личной странице в социальных сетях Андрей поблагодарил омичей за поддержку. «Спасибо омичам за поддержку», - написал Андрей в посте.
Фото сверху: скриншот с видео
Фото в тексте: vk.com/a.krasnousov