На светофоре столкнулись два ВАЗа, работает реанимация - видео



Авария произошла на улице 10 лет Октября примерно около половины двенадцатого, в районе остановки «16-я Линия». По предварительным данным, столкнулись 2 ВАЗа. Причем один из них (11 модель ВАЗа) на бешеной скорости врезался в другого, на 12-шке, когда последний стоял на светофоре.