На светофоре столкнулись два ВАЗа, работает реанимация - видео

О ДТП, произошедшем накануне вечером, 19 ноября, сообщают в социальных сетях очевидцы.
Авария произошла на улице 10 лет Октября примерно около половины двенадцатого, в районе остановки «16-я Линия». По предварительным данным, столкнулись 2 ВАЗа. Причем один из них (11 модель ВАЗа) на бешеной скорости врезался в другого, на 12-шке, когда последний стоял на светофоре.
В результате столкновения, один ВАЗ протаранил дорожное ограждение. На месте спасатели, бригада скорой помощи, в частности реанимобиль.
Как утверждают очевидцы, один из автомобилей принадлежит таксисту, пассажир такси на переднем сидении во время аварии разбил голову о лобовое стекло. Подробности ДТП уточняются.
Фото: vk.com/aomsk