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На светофоре столкнулись два ВАЗа, работает реанимация - видео

20 ноября 2016, 08:07
Сообщение очевидцев.

О ДТП, произошедшем накануне вечером, 19 ноября, сообщают в социальных сетях очевидцы.


Авария произошла на улице 10 лет Октября примерно около половины двенадцатого, в районе остановки «16-я Линия». По предварительным данным, столкнулись 2 ВАЗа. Причем один из них (11 модель ВАЗа) на бешеной скорости врезался в другого, на 12-шке, когда последний стоял на светофоре.



В результате столкновения, один ВАЗ протаранил дорожное ограждение. На месте спасатели, бригада скорой помощи, в частности реанимобиль.


Как утверждают очевидцы, один из автомобилей принадлежит таксисту, пассажир такси на переднем сидении во время аварии разбил голову о лобовое стекло. Подробности ДТП уточняются.

Фото: vk.com/aomsk



#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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