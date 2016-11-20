Газовый взрыв в ночном баре DOSKI, посетители в панике

Пользователи социальных сетей сообщают об инциденте, произошедшем в ночь с 18 на 19 ноября, примерно в 01:30 в популярном клубе Омска DOSKI.
Так, по сообщению одних очевидцев, в помещении бара был взорван перцовый баллончик. От этого девушки теряли сознание, невозможно было дышать. Персонал клуба, почему-то, не открывал двери, никого не выпускали на улицу.
Другие очевидцы предполагают, что баллончиком брызнул в баре охранник, который не сумел разнять дерущихся. Еще по одной версии, охранник впустил гостя с перцовым баллончиком в кармане. Но факт распыления все же произошел, независимо от его происхождения, в душном помещении сразу же стало плохо многим посетителям, девушек выносили на улицу без сознания. Люди кричали, потом стояли на морозе почти раздетыми, потому что взять верхнюю одежду из гардероба не представлялось возможным.
Стоит отметить, что подробности этого инцидента уточняются, официальной информации об этом пока нет.
Фото: иллюстрация