Газовый взрыв в ночном баре DOSKI, посетители в панике

Другие очевидцы предполагают, что баллончиком брызнул в баре охранник, который не сумел разнять дерущихся. Еще по одной версии, охранник впустил гостя с перцовым баллончиком в кармане. Но факт распыления все же произошел, независимо от его происхождения, в душном помещении сразу же стало плохо многим посетителям, девушек выносили на улицу без сознания. Люди кричали, потом стояли на морозе почти раздетыми, потому что взять верхнюю одежду из гардероба не представлялось возможным.