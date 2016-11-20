Аниматор из Омска пойдет под суд за неоднократное насилие детей

Омскими следователями собрана достаточная доказательная база по уголовному делу 18-летнего организатора детских праздников для того, чтобы передать дело в суд. Омич обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей (ст. 132 УК России), сообщает сайт регионального следственного комитета.
Ранее установлено: молодой человек представлялся как организатор детских праздников, публикуя объявления на эту тему в социальных сетях, на своих личных страницах. В основном, аниматор предлагал свои услуги детям-сиротам. Следствием установлено, что детский аниматор неоднократно надругивался, то есть совершал действия насильственного сексуального характера, над двумя подростками. Об этом стало известно маме одного из них, которая случайно увидела ужасное видео на мобильном телефоне своего сына.
Сотрудниками правоохранительных органов обвиняемый был заключен под стражу. Отмечается, что в ходе расследования молодой человек не признавал свою вину в совершении преступления, делал все возможное, чтобы запутать следователей.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным прокурорским заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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