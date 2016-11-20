Аниматор из Омска пойдет под суд за неоднократное насилие детей

Ранее установлено: молодой человек представлялся как организатор детских праздников, публикуя объявления на эту тему в социальных сетях, на своих личных страницах. В основном, аниматор предлагал свои услуги детям-сиротам. Следствием установлено, что детский аниматор неоднократно надругивался, то есть совершал действия насильственного сексуального характера, над двумя подростками. Об этом стало известно маме одного из них, которая случайно увидела ужасное видео на мобильном телефоне своего сына.