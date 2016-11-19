Замерзшего мужчину обнаружили на омской дороге

Далее, 19 ноября, ночью, на автотрассе «Тюмень - Омск» посреди проезжей части обнаружили стоящий грузовой автомобиль «Мерседес», водитель которого пояснил, что у него перемерзло дизельное топливо в системе. Автоинспекторы два часа помогали ремонтировать большегруз и регулировали движение на дороге. С помощью проезжавших мимо других водителей «Мерседес» всё же завели, и он продолжил свой путь.