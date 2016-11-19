Замерзшего мужчину обнаружили на омской дороге

Сотрудники омской полиции продолжают оказывать помощь гражданам, оказавшихся в непростой ситуации на областных дорогах в период аномальных морозов.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, 18 ноября около десяти часов вечера на 821-м километре трассы «Челябинск - Новосибирск» при патрулировании был обнаружен сильно замерзший мужчина, который автостопом двигался из Новосибирска в Пермь. Когда его нашли автоинспекторы, мужчина шел вдоль проезжей части не один километр. Чудом спасенного доставили до ближайшего пункта обогрева, где он остался ночевать.
Далее, 19 ноября, ночью, на автотрассе «Тюмень - Омск» посреди проезжей части обнаружили стоящий грузовой автомобиль «Мерседес», водитель которого пояснил, что у него перемерзло дизельное топливо в системе. Автоинспекторы два часа помогали ремонтировать большегруз и регулировали движение на дороге. С помощью проезжавших мимо других водителей «Мерседес» всё же завели, и он продолжил свой путь.
Госавтоинспекция Омской области настоятельно рекомендует во время сильных морозов воздержаться от дальних поездок. При непредвиденных обстоятельствах в пути звоните по телефонам 02, 01 или 79-35-04.
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