Город55
ГлавноеВсе новости

«ВАЗ» столкнулся с большегрузным «Вольво», водитель погиб на месте

19 ноября 2016, 10:45
ДТП в Калачинском районе.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Калачинском районе Омской области поступила в дежурную часть полиции накануне вечером.

Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-2107», мужчина 1959 г.р., двигался по дороге со стороны села Индейка Калачинского района. Столкновение с большегрузным «Вольво» произошло в момент пересечения легкового автомобиля федеральной трассы «Челябинск - Новосибирск». Грузовик ехал в сторону Новосибирска.

Водитель а/м «ВАЗ» скончался на месте происшествия. В больницу были доставлены три пассажира этого автомобиля. Один из пострадавших – несовершеннолетний. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20