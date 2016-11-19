«ВАЗ» столкнулся с большегрузным «Вольво», водитель погиб на месте

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Калачинском районе Омской области поступила в дежурную часть полиции накануне вечером.
Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-2107», мужчина 1959 г.р., двигался по дороге со стороны села Индейка Калачинского района. Столкновение с большегрузным «Вольво» произошло в момент пересечения легкового автомобиля федеральной трассы «Челябинск - Новосибирск». Грузовик ехал в сторону Новосибирска.
Водитель а/м «ВАЗ» скончался на месте происшествия. В больницу были доставлены три пассажира этого автомобиля. Один из пострадавших – несовершеннолетний. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
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