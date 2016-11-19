«ВАЗ» столкнулся с большегрузным «Вольво», водитель погиб на месте

Водитель а/м «ВАЗ» скончался на месте происшествия. В больницу были доставлены три пассажира этого автомобиля. Один из пострадавших – несовершеннолетний. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.