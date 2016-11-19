В Омск на самый холодный забег в мире вновь приедет бегун из Шотландии

Скотт Крайтон, участник 24го и 25го Рождественских полумарафонов, запомнившийся омичам бегом в шотландском килте и игрой на волынке, вновь выйдет на омскую зимнюю трассу.
Чем Омск привлекает иностранных бегунов и почему стайер из Шотландии планирует ежегодно принимать участие в Рождественском полумарафоне:
— Я люблю снег, лёд, суровые погодные условия. Именно любовь к бегу в сочетании с экстремальными условиями приводит меня на омский Рождественский полумарафон. Кроме того, мне нравится атмосфера русского Рождества, которая присутствует на старте и делает забег праздничным. Я люблю Россию и русских: омичи очень дружелюбны и всегда тепло принимают гостей. В каждый свой приезд я узнаю все больше о культуре и традициях сибиряков. У нас много общего, однако, ничто в Шотландии не сравнится с хорошей русской баней после полумарафонской дистанции. Очень хочу поездки в Омск сделать своей ежегодной традицией!
Рождественский полумарафон, имеющий неофициальный статус самого холодного забега в мире, ежегодно привлекает внимание иностранных бегунов и любителей бега из Сибири. 7 января 2017 года Рождественский полумарафон пройдет в 26-й раз.
Напоминаем, что регистрация участников Рождественского полумарафона доступна на сайте www.runsim.ru до 7 декабря. Узнать подробности индивидуального и командного участия можно по телефону 24-25-67.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области