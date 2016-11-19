В Омск на самый холодный забег в мире вновь приедет бегун из Шотландии

— Я люблю снег, лёд, суровые погодные условия. Именно любовь к бегу в сочетании с экстремальными условиями приводит меня на омский Рождественский полумарафон. Кроме того, мне нравится атмосфера русского Рождества, которая присутствует на старте и делает забег праздничным. Я люблю Россию и русских: омичи очень дружелюбны и всегда тепло принимают гостей. В каждый свой приезд я узнаю все больше о культуре и традициях сибиряков. У нас много общего, однако, ничто в Шотландии не сравнится с хорошей русской баней после полумарафонской дистанции. Очень хочу поездки в Омск сделать своей ежегодной традицией!