На Ленинградском мосту столкнулись семь автомобилей

В субботу, 19 ноября, на Ленинградском мосту в Омске за один час, с 19 до 20, произошли сразу три автоаварии, в которых столкнулись в общей сложности семь автомобилей.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, первое ДТП с двумя автомобилями произошло в 19:10, затем неподалеку столкнулись еще две машины.
Третье столкновение произошло в 19:30. Водитель а/м Volkswagen, мужчина 1987 г.р., врезался в Ford и Chevrolet. Причем, выяснилось, что водитель «Фольксвагена» был нетрезв.
Пострадавших в серии ДТП нет, ведется административное расследование.