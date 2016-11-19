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На Ленинградском мосту столкнулись семь автомобилей

19 ноября 2016, 23:41
Один водитель был нетрезв.

В субботу, 19 ноября, на Ленинградском мосту в Омске за один час, с 19 до 20, произошли сразу три автоаварии, в которых столкнулись в общей сложности семь автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, первое ДТП с двумя автомобилями произошло в 19:10, затем неподалеку столкнулись еще две машины.

Третье столкновение произошло в 19:30. Водитель а/м Volkswagen, мужчина 1987 г.р., врезался в Ford и Chevrolet. Причем, выяснилось, что водитель «Фольксвагена» был нетрезв.

Пострадавших в серии ДТП нет, ведется административное расследование.

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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