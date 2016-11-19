Автобус вылетел с дороги в Омске - фото

Сегодня в Ленинском округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса №58 «Поселок Чкаловский – ПО Иртыш».
По предварительной информации, в ДТП участвовали два автотранспортных средства: автобус и Нива. В результате чего автобус вылетел с дороги в кювет, и остановился в непосредственной близости от территории частного дома.
Очевидцы коротко сообщают следующее:
«Автобус и Нива на Гуртьева. У Нивы левый бок смят»
«Авария на Гуртьева: автобус вылетел в кювет»
О пострадавших информации нет. Сегодня в Омске 30-градусные морозы. Будьте внимательны за рулем!
Фото: vk.com/aomsk, vk.com/chp55