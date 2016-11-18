В полыхающем грузовике на Красном пути обгорели четыре человека

По данным пресс-службы регионального управления МВД, во время горения автомобиля газовой службы ЗИЛ-130 ночью с 17 на 18 ноября в районе остановки «Старозагородная роща» в медицинское учреждение с термическими ожогами были доставлены четверо рабочих – это мужчины 1975, 1956, 1985 и 1944 годов рождения.
Ранее портал Gorod55.ru уже писал о том, что сегодняшней ночью на улице Красный путь
В ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, в момент возгорания в будке находились четверо рабочих аварийной бригады, которые грелись при помощи дровяной печи.
Взметающиеся клубы дыма заметили сотрудники ДПС, которые патрулировали этот участок дороги. Вызвав на место происшествия бригады скорой помощи и спасателей, полицейские перекрыли дорогу с целью безопасности для других участников дорожного движения и беспрепятственного попадания к горящему грузовику спецмашин.
Также установлено, что водитель автомобиля ЗИЛ увидел, что горит будка, быстро открыл двери и выпустил своих коллег. В итоге четверо рабочих, находящихся в момент пожара в будке, получили термические ожоги и доставлены в одну из городских больниц.
Проверка по данному инциденту продолжается, причины и обстоятельства возгорания будут установлены после ее проведения.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/chp55