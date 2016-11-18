В полыхающем грузовике на Красном пути обгорели четыре человека

По данным пресс-службы регионального управления МВД, во время горения автомобиля газовой службы ЗИЛ-130 ночью с 17 на 18 ноября в районе остановки «Старозагородная роща» в медицинское учреждение с термическими ожогами были доставлены четверо рабочих – это мужчины 1975, 1956, 1985 и 1944 годов рождения.