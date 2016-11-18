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В полыхающем грузовике на Красном пути обгорели четыре человека

18 ноября 2016, 17:01
Новые данные о ночном происшествии сообщают омские полицейские.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, во время горения автомобиля газовой службы ЗИЛ-130 ночью с 17 на 18 ноября в районе остановки «Старозагородная роща» в медицинское учреждение с термическими ожогами были доставлены четверо рабочих – это мужчины 1975, 1956, 1985 и 1944 годов рождения.


Ранее портал Gorod55.ru уже писал о том, что сегодняшней ночью на улице Красный путь загорелся грузовой автомобиль, в частности открытый огонь охватил его будку. По данным ГУ МЧС России в огне пострадали два человека.


В ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, в момент возгорания в будке находились четверо рабочих аварийной бригады, которые грелись при помощи дровяной печи.

Взметающиеся клубы дыма заметили сотрудники ДПС, которые патрулировали этот участок дороги. Вызвав на место происшествия бригады скорой помощи и спасателей, полицейские перекрыли дорогу с целью безопасности для других участников дорожного движения и беспрепятственного попадания к горящему грузовику спецмашин.


Также установлено, что водитель автомобиля ЗИЛ увидел, что горит будка, быстро открыл двери и выпустил своих коллег. В итоге четверо рабочих, находящихся в момент пожара в будке, получили термические ожоги и доставлены в одну из городских больниц.


Проверка по данному инциденту продолжается, причины и обстоятельства возгорания будут установлены после ее проведения.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

Фото: vk.com/chp55

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