В Омском регионе морозы в -40 продержатся до выходных

Сегодня, 18 ноября, ночью, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в Омской области местами при прояснении столбик термометра опускался до отметки -40 градусов Цельсия. Необычно холодная для ноября погода продолжает «радовать» сибиряков.
Позитивный момент в том, что остается потерпеть еще сутки. Дальше температура начнет постепенно повышаться. Днем 18 ноября ожидается -26...-31 с небольшим ветром и слабым снегом. Однако 19 ноября ночью местами снова ожидается при прояснении до -40. Днем в субботу -27...-32.
Постепенное потепление начнется 20 ноября. Ночью -29...-34, днем -22...-27.
На следующей неделе с понедельника по пятницу температура может подняться с -12 до -6.
Температурный показатель утра 18 ноября, Омск (omsk-meteo.ru):