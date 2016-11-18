В Омском регионе морозы в -40 продержатся до выходных

Позитивный момент в том, что остается потерпеть еще сутки. Дальше температура начнет постепенно повышаться. Днем 18 ноября ожидается -26...-31 с небольшим ветром и слабым снегом. Однако 19 ноября ночью местами снова ожидается при прояснении до -40. Днем в субботу -27...-32.