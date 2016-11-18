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В Омске сгорел грузовик, два человека госпитализированы с ожогами

18 ноября 2016, 12:19
Сообщение очевидцев.

Сегодня ночью, с 17 на 18 ноября, на одной из центральных улиц города горел грузовик.
Горение автомобиля зафиксировали на улице Красный путь очевидцы, сообщив об инциденте в социальных сетях.

По предварительной информации очевидцев, грузовик, будка которого объята пламенем, принадлежит аварийной службе. Кроме этого, как указано в комментариях, в таких автомобилях принято обогреваться специальными печками – буржуйками. Скорее всего, именно она и стала причиной возгорания будки. Сведений о пострадавших нет.

Однако, как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе областного министерства ЧС, в данном инциденте пострадали двое мужчин – 1958 и 1975 годов рождения. Они госпитализированы с ожогами в городское медучреждение.

По данным сайта 55.mchs.gov.ru, сообщение о возгорании будки грузового автомобиля ЗИЛ-130 на улице Красный путь поступило в дежурную часть в 00:02. На место происшествия были отправлены 13 человек личного состава и 2 автомобиля спецтехники. Пожарным удалось локализовать пожар за 4 минуты, полностью ликвидировать за 22 минуты. При пожаре повреждена внутренняя обшивка будки грузовика на площади шесть квадратных метров.

Фото: vk.com/aomsk

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