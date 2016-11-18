В Омске сгорел грузовик, два человека госпитализированы с ожогами

По данным сайта 55.mchs.gov.ru, сообщение о возгорании будки грузового автомобиля ЗИЛ-130 на улице Красный путь поступило в дежурную часть в 00:02. На место происшествия были отправлены 13 человек личного состава и 2 автомобиля спецтехники. Пожарным удалось локализовать пожар за 4 минуты, полностью ликвидировать за 22 минуты. При пожаре повреждена внутренняя обшивка будки грузовика на площади шесть квадратных метров.