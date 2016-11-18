В Омске по иску прокурора вернули пенсионерке квартиру убитого внука

Накануне в Омске по иску прокурора в судебном порядке признана недействительной сделка по факту продажи квартиры убитого омича, а также восстановлены права законной наследницы, бабушки пострадавшего.
В результате прокурорской проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского округа города Омска, установлено: продажа квартиры убитого гражданина признана незаконной.
Ранее: летом 2016 года трое товарищей совершили убийство 32-летнего омича с целью завладения его жилой площадью. В дальнейшем сообщники нашли внешне похожего человека на убитого, и по паспорту умершего продали квартиру за 1 млн рублей.
Подозреваемые в совершении преступления товарищи не учли одного: у потерпевшего есть законная наследница имущества – его 75-летняя бабушка.
По факту защиты интересов пенсионерки и было составлено исковое заявление от прокуратуры, которое впоследствии направлено в суд. Главное требование прокурора Октябрьского округа – признать недействительной сделку купли-продажи квартиры. В итоге Октябрьский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Все права законной наследницы восстановлены.
По материалам пресс-службы генеральной прокуратуры России
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