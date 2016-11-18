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В области введен карантин из-за бешенства

18 ноября 2016, 16:33
До конца этого года.

На территории населенного пункта Кызылтан, который находится в Нововаршавском районе, объявлен карантин.

До конца декабря этого года, по распоряжению регионального управления ветеринарии, запрещено вывозить домашних животных, а именно кошек и собак, с территории аула Кызылтан Нововаршавского района.

Это обусловлено установлением особенных мероприятий по ограничению некоторых действий, другими словами, на территории населенного пункта установлен карантин в связи с обнаружением факта бешенства животного. Такое решение приняли главные ветеринарные врачи Омской области.

На основании действующих законов в России, а также указом высшего должностного лица Омского региона от 14 ноября 2016 года в целях предотвращения и дальнейшего распространения такого инфекционного заболевания, как бешенство животных, за пределы указанного населенного пункта, на территории аула запрещено: торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, натаскивать собак, а также вывозить собак и кошек из Кызылтана.


Данный запрет продлится до 31 декабря.


По материалам пресс-службы регионального правительства
Фото: иллюстрация

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