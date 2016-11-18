В области введен карантин из-за бешенства

На основании действующих законов в России, а также указом высшего должностного лица Омского региона от 14 ноября 2016 года в целях предотвращения и дальнейшего распространения такого инфекционного заболевания, как бешенство животных, за пределы указанного населенного пункта, на территории аула запрещено: торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, натаскивать собак, а также вывозить собак и кошек из Кызылтана.