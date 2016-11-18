В финал конкурса «Навстречу переменам» вышли 8 предпринимателей

Дополнительная информация

1. Анна и Анатолий Вощиковы (Каменск-Уральский), проект «Особый велосипед для особенных детей»

Анна и Анатолий создают трехколесные специализированные велосипеды для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды не только помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, но и являются полноценным средством реабилитации и социализации.

2. Наталья Лисковец (Кемерово), мобильное приложение iDiabet-Mobile

Вместе с коллегами Наталья разрабатывает мобильное приложение iDiabet-Mobile – дневник для детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, вовлекающий их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме. Приложение включает данные о продуктах, содержании углеводов и уровне гликемического индекса, а также отдельное меню.

3. Гузелия Махмутова (Казань), проект «Творческие мастерские для Архидетей»

Гузелия реализует проект мастерских, где дети могут создать конечный творческий продукт под руководством специалиста, попробовать свои силы и на практике узнать все тонкости и нюансы будущей профессии. Это поможет талантливым детям сделать осознанный выбор профессии, не навязанный модными тенденциями.

4. Евгения Патракеева (Санкт-Петербург), онлайн-проект «Правило 15»

Евгения развивает онлайн-проект «Правило 15», где собраны информационные материалы о сахарном диабете 1-го типа, а также представлена инновационная онлайн-школа для пациентов. Цель проекта – это улучшение качества жизни пациентов и их близких путем ежедневного контакта с аудиторией и информирования о правильной терапии и контроле за заболеванием.

5. Маргарита Ребецкая (Москва), инклюзивный театральный проект «Взаимодействие»

Маргарита создала инклюзивный театральный проект «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров.

6. Галина Сенинг (Томск), проект «Школа городской жизни»

Галина создает «Школу городской жизни», где подростков с аутизмом учат взаимодействовать с окружающим миром с помощью методов ABA-терапии. С каждым учеником по индивидуальной программе работает личный тренер.

7. Наталия Ситова (Тюмень), центр коррекции аутизма «Новые горизонты»

Наталия учит детей с расстройством аутистического спектра (РАС) первичным навыкам самообслуживания, гигиены и общения. В обучении используются методы прикладного анализа поведения и система альтернативой коммуникации − они направлены на то, чтобы развить в детях большую самостоятельность и придать их родителям уверенность в будущем.

8. Сергей Умбетов (Барнаул), комплекс приборов для помощи в повседневной жизни слепым и слабовидящим детям

Сергей и его команда разработали компактный прибор для детей с ограниченными зрительными возможностями: он позволяет им ориентироваться в пространстве и уверенно передвигаться как в помещении, так и на открытой местности. Приспособление помогает социализироваться детям, которые «скованы» своим недугом и стесняются использовать белую трость.