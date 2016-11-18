В финал конкурса «Навстречу переменам» вышли 8 предпринимателей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» объявляют имена восьми финалистов Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Авторы самых интересных бизнес-идей поборются за победу в проекте 7 декабря.
Финал Всероссийского конкурса «Навстречу переменам» состоится 7 декабря в Москве. Восемь участников будут защищать свои проекты перед жюри, состоящим из топ-менеджмента партнеров фонда (Tele2, газета Metro, компания «СТС Медиа» и группа Viasat) и детей старше 12 лет. Эксперты будут оценивать важность выявленной конкурсантом социальной проблемы, актуальность и реалистичность ее решения, а также учитывать профессиональные и личностные качества автора бизнес-идеи. В финал конкурса «Навстречу переменам – 2016» вышли:
1. Анна и Анатолий Вощиковы (Каменск-Уральский), проект «Особый велосипед для особенных детей»;
2. Наталья Лисковец (Кемерово), мобильное приложение iDiabet-Mobile;
3. Гузелия Махмутова (Казань), проект «Творческие мастерские для Архидетей»;
4. Евгения Патракеева (Санкт-Петербург), онлайн-проект «Правило 15»;
5. Маргарита Ребецкая (Москва), инклюзивный театральный проект «Взаимодействие»;
6. Галина Сенинг (Томск), проект «Школа городской жизни»;
7. Наталия Ситова (Тюмень), центр коррекции аутизма «Новые горизонты»;
8. Сергей Умбетов (Барнаул), прибор для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих детей.
Победителями конкурса станут четыре социальных предпринимателя. Для каждого из них фонд «Навстречу переменам» разработает индивидуальную программу поддержки и профессионального развития. Она включает начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 млн рублей, консультационную помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора от сотрудников компаний-партнеров и информационную поддержку на территории региона.
Цель конкурса «Навстречу переменам» – помочь социальным предпринимателям, которые стараются изменить жизнь детей и подростков к лучшему. Он стартовал 1 апреля этого года и проходил в несколько этапов: всего поступило 306 заявок, из которых жюри выбрало наиболее интересные и перспективные – 51 проект. Все полуфиналисты принимали участие в образовательных семинарах, которые помогли им профессионально представить свои проекты. Во время обучения участники пополняли свои знания о фандрайзинге, взаимодействии с государственными органами, бизнес-моделировании, маркетинге и PR.
Дополнительная информация
1. Анна и Анатолий Вощиковы (Каменск-Уральский), проект «Особый велосипед для особенных детей»
Анна и Анатолий создают трехколесные специализированные велосипеды для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды не только помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, но и являются полноценным средством реабилитации и социализации.
2. Наталья Лисковец (Кемерово), мобильное приложение iDiabet-Mobile
Вместе с коллегами Наталья разрабатывает мобильное приложение iDiabet-Mobile – дневник для детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, вовлекающий их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме. Приложение включает данные о продуктах, содержании углеводов и уровне гликемического индекса, а также отдельное меню.
3. Гузелия Махмутова (Казань), проект «Творческие мастерские для Архидетей»
Гузелия реализует проект мастерских, где дети могут создать конечный творческий продукт под руководством специалиста, попробовать свои силы и на практике узнать все тонкости и нюансы будущей профессии. Это поможет талантливым детям сделать осознанный выбор профессии, не навязанный модными тенденциями.
4. Евгения Патракеева (Санкт-Петербург), онлайн-проект «Правило 15»
Евгения развивает онлайн-проект «Правило 15», где собраны информационные материалы о сахарном диабете 1-го типа, а также представлена инновационная онлайн-школа для пациентов. Цель проекта – это улучшение качества жизни пациентов и их близких путем ежедневного контакта с аудиторией и информирования о правильной терапии и контроле за заболеванием.
5. Маргарита Ребецкая (Москва), инклюзивный театральный проект «Взаимодействие»
Маргарита создала инклюзивный театральный проект «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров.
6. Галина Сенинг (Томск), проект «Школа городской жизни»
Галина создает «Школу городской жизни», где подростков с аутизмом учат взаимодействовать с окружающим миром с помощью методов ABA-терапии. С каждым учеником по индивидуальной программе работает личный тренер.
7. Наталия Ситова (Тюмень), центр коррекции аутизма «Новые горизонты»
Наталия учит детей с расстройством аутистического спектра (РАС) первичным навыкам самообслуживания, гигиены и общения. В обучении используются методы прикладного анализа поведения и система альтернативой коммуникации − они направлены на то, чтобы развить в детях большую самостоятельность и придать их родителям уверенность в будущем.
8. Сергей Умбетов (Барнаул), комплекс приборов для помощи в повседневной жизни слепым и слабовидящим детям
Сергей и его команда разработали компактный прибор для детей с ограниченными зрительными возможностями: он позволяет им ориентироваться в пространстве и уверенно передвигаться как в помещении, так и на открытой местности. Приспособление помогает социализироваться детям, которые «скованы» своим недугом и стесняются использовать белую трость.
Фонд «Навстречу переменам» работает в России с 2011 года. За это время 25 социальных предпринимателей получили финансирование и стали участниками программы профессионального развития. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь 330 000 детей в России.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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