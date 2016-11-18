ТЭЦ-5 восстановила работу, но в квартирах омичей все еще +12 градусов

- Существует один технологический момент – с момента восстановления температурного режима должно пройти некоторое время, чтобы ресурс смог распределиться по всем тепловым сетям, дойти до каждой квартиры. Это составляет, в среднем, 6 часов. Но так, как предприятие еще вчера, 17 ноября, нормализовало деятельность, то, естественно, температурная волна уже распределена по всем сетям. Поэтому, чтобы выяснить возможные причины низких температур в квартирах, омичам необходимо связываться с управляющими компаниями, возможно, существуют проблемы с инженерным оборудованием или проблемы на тепловом узле.