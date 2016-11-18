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ТЭЦ-5 восстановила работу, но в квартирах омичей все еще +12 градусов

18 ноября 2016, 11:08
Горожанам приходится утепляться куртками и комбинезонами.

Жители Омска продолжают жаловаться на низкие температуры в квартирах, несмотря на то, что накануне омская мэрия отчиталась: работа по теплоснабжению нормализуется в течение дня.

Сегодня, в пятницу, 18 ноября, в редакцию портала Gorod55.ru вновь позвонили жители омских многоэтажек, которые так и не почувствовали обещанное накануне потепление в жилых помещениях:

«Живем с пластиковыми окнами, и это только спасает. Так бы уже все замерзли! На улице 30-градусные морозы, куда смотрит мэрия?»

Так, по словам омичей, проживающих на улице Масленникова, температура в квартире +12, а у горожан с улиц Маяковского и Пушкина +17 и +19 соответственно. Звонки в Управляющую компанию «Жилищник-6» не дают результатов. Там ссылаются на то, что работа ТЭЦ-5 только начинает приходить в норму.

Напомним, что жители трех округов города – Октябрьского, Ленинского и Центрального остались без нормативного теплоснабжения из-за ремонтных работ на ТЭЦ-5.

Как сообщили в пресс-службе ТГК-11, работа предприятия нормализована еще вчера, полностью восстановлен температурный режим:

- Существует один технологический момент – с момента восстановления температурного режима должно пройти некоторое время, чтобы ресурс смог распределиться по всем тепловым сетям, дойти до каждой квартиры. Это составляет, в среднем, 6 часов. Но так, как предприятие еще вчера, 17 ноября, нормализовало деятельность, то, естественно, температурная волна уже распределена по всем сетям. Поэтому, чтобы выяснить возможные причины низких температур в квартирах, омичам необходимо связываться с управляющими компаниями, возможно, существуют проблемы с инженерным оборудованием или проблемы на тепловом узле.

В отделе городского хозяйства омской мэрии порталу Gorod55.ru прокомментировали данную ситуацию:

- Как уже было отмечено накануне, температурный режим на ТЭЦ-5 полностью нормализован. Причем, эта информация официальная, и сомнений по этому поводу быть не должно. Продолжающиеся жалобы граждан должны теперь рассматривать управляющие компании. Еще раз отметим, что ТЭЦ-5 еще вчера, 17 ноября, начала работать в заданных параметрах.


Фото: иллюстрация

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