Студенты устроили конкурс на самые красивые ягодицы, фото 18+

Все студенты, участники конкурса, публиковали личные фотографии, где они позировали в обнаженном виде, в нижнем белье или с какими-то предметами гардероба. В итоге победили те студенты, которые позировали на снимках совершенно без одежды, повернувшись спиной к объективу.