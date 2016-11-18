Студенты устроили конкурс на самые красивые ягодицы, фото 18+

Еще одна необычная традиция британских студентов: конкурс на лучшие ягодицы в университете Кембриджа Cambridge Best Bums Competition. Ежегодное мероприятие организовывает студенческая газета The Tab. Она же публикует фотографии финалистов.
Как сообщает The Tab, в 2016 году обладателями самых красивых поп стали шесть студентов, шесть студенток и три пары.
Все студенты, участники конкурса, публиковали личные фотографии, где они позировали в обнаженном виде, в нижнем белье или с какими-то предметами гардероба. В итоге победили те студенты, которые позировали на снимках совершенно без одежды, повернувшись спиной к объективу.
Каждый снимок сопровождался игровым названием, характеризующим, чем именно в тот момент занимался конкурсант (гулял, читал, размышлял и т.д.)
Приводим некоторые фотографии победителей (с цензурой):