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Серьезная авария на Водниках: две деформированные машины и скорая

18 ноября 2016, 08:19
Сообщение очевидцев.

Накануне, 17 ноября, поздно вечером в Советском округе Омска в районе Городка Водников произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом через социальные сети сообщили очевидцы.

По предварительной информации: «Авария у светофора на водниках. Камри и ещё иномарка. Подробностей не знаю. Стоит скорая, вроде все живы»

На фото и видео кадрах видно, что корпуса обоих автомобилей сильно деформированы от удара. Подробности уточняются и будут опубликованы позднее.



Фото, видео: vk.com/aomsk, vk.com/chp55





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