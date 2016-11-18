Серьезная авария на Водниках: две деформированные машины и скорая

Накануне, 17 ноября, поздно вечером в Советском округе Омска в районе Городка Водников произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом через социальные сети сообщили очевидцы.
По предварительной информации: «Авария у светофора на водниках. Камри и ещё иномарка. Подробностей не знаю. Стоит скорая, вроде все живы»
На фото и видео кадрах видно, что корпуса обоих автомобилей сильно деформированы от удара. Подробности уточняются и будут опубликованы позднее.
Фото, видео: vk.com/aomsk, vk.com/chp55