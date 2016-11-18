Разыскивается подозреваемый в совершении тяжких преступлений

За совершение двух тяжких преступлений на территории Центрального округа в августе и сентябре нынешнего года сотрудниками отдела полиции №10 УМВД РФ по Омску разыскивается Бобров Олег Николаевич 1979 года рождения.
Рост мужчины составляет 172 сантиметра, выглядит Бобров на 35-37 лет, имеет среднее телосложение, темные прямые волосы.
Располагающие информации о местонахождении Олега Боброва граждане могут сообщить об этом по следующим телефонам: отделение розыска ОП №10 - 79-35-03, дежурная часть - 79-37-02.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области