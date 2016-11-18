Похолодание в регионе до -43, ожидается новый температурный рекорд



Как стало известно, морозная погода в Омске и области продолжает бить рекорды. Так, по данным омского гидрометцентра, в ночь с 17 на 18 ноября, не хватило всего лишь 0,5 градуса, чтобы перекрыть абсолютный рекорд, установленный погодой именно 18 ноября. Температура со значениями -33,7 была зафиксирована только в 1902 и 1960 годах прошлого века, сообщает ГТРК-12 .