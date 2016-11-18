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Похолодание в регионе до -43, ожидается новый температурный рекорд

18 ноября 2016, 17:29
Прогноз на три дня.

Предстоящее смягчение морозов синоптики прогнозируют на 20 ноября. Но до этого дня впереди еще двое суток. Что ждет омичей в течение этого времени?


Как стало известно, морозная погода в Омске и области продолжает бить рекорды. Так, по данным омского гидрометцентра, в ночь с 17 на 18 ноября, не хватило всего лишь 0,5 градуса, чтобы перекрыть абсолютный рекорд, установленный погодой именно 18 ноября. Температура со значениями -33,7 была зафиксирована только в 1902 и 1960 годах прошлого века, сообщает ГТРК-12.


Так, по словам Елены Адаренко, замначальника отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омске температура составила -33 градуса, в сверенных районах области столбик термометра опускался до -40 градусов по Цельсию. Соответственно, в ближайшие двое суток есть большая вероятность сохранения такой же экстремальной температуры, и есть уверенность, что в ночь с 18 на 19 ноября, исторический минимум будет перекрыт.


Судя по этим неутешительным прогнозам синоптиков, омичам, у которых в квартире снижена нормативная температура из-за ремонта на ТЭЦ-5, остается только пожелать набраться терпения и ждать…скорейшего потепления на улице.

Прогноз на 3 дня:

Сегодняшней ночью, то есть с 18 на 19 ноября, ожидается понижение температуры до -33…-38 градусов, в отдельных районах области до -43 градусов.
Завтра днем, 19 ноября, температура составит -28…-33 градусов по Цельсию.

В воскресенье ночью, с 19 на 20 ноября, еще сохранится морозная погода с темпратурами от -30 до -35 градусов, местами возможно понижение до -40. Днем, 20 ноября, от 21 до 26 градусов ниже нуля.

В понедельник в регион придет долгожданное потепление. Так, в ночь с 20 на 21 ноября, еще будет холодно – от -28 до -33, а вот днем, 21 ноября, станет теплее от 13 до -18 градусов.

По данным омских синоптиков, антициклон, накрывший территорию области и принесший такие сильные морозы, с 21 ноября начнет медленно отступать на территорию Казахстана и освободит место более теплым воздушным массам со стороны Европы.

#Новости#Погода#Главное#Город
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