Под Омском на ВАЗе перевернулась молодая компания, двое пострадавших

Сегодня, 18 ноября, в дежурную часть полиции Кормиловского района в 06:30 часов поступила информация об аварии, произошедшей на подъезде к деревне Игнатьево.
Предварительно: управлявший отечественным седаном "ВАЗ-21102" молодой человек 1996 года рождения при выполнении поворота к деревне Игнатьево не смог справиться с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате данного происшествия медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам отечественного автомобиля - молодому человек 1996 года рождения и девушке 1994 гожа рождения.
В ходе дальнейшей прoверки будут установлены все причины и oбстоятельства случившейся аварии.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области