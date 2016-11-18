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Под Омском на ВАЗе перевернулась молодая компания, двое пострадавших

18 ноября 2016, 15:04
Автомобиль вылетел в кювет.

Сегодня, 18 ноября, в дежурную часть полиции Кормиловского района в 06:30 часов поступила информация об аварии, произошедшей на подъезде к деревне Игнатьево.

Предварительно: управлявший отечественным седаном "ВАЗ-21102" молодой человек 1996 года рождения при выполнении поворота к деревне Игнатьево не смог справиться с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате данного происшествия медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам отечественного автомобиля - молодому человек 1996 года рождения и девушке 1994 гожа рождения.

В ходе дальнейшей прoверки будут установлены все причины и oбстоятельства случившейся аварии.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

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