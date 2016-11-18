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Омича ударили ножом в сердце и бросили умирать на дороге

18 ноября 2016, 13:25
Ведется расследование.

Накануне в селе Нижнеиртышское Саргатского района в ночное время на дороге водитель обнаружил тело молодого человека. Предположив, что произошло ДТП, мужчина сообщил о произошедшем в полицию, но при осмотре тела, на нем было обнаружено ножевое ранение.

По данному фaкту следственные органы СК РФ по Омской области вoзбудили уголовное дело по признакам предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ преступления - убийство.

Проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность погибшего, коим оказался 18-летний местный житель. Вскоре был задержан знакомый погибшего, который в 2008 году освободился из мест лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Согласно версии следствия, из-за накопившихся незначительных обид во время ссоры 33-летний подозреваемый ударил потерпевшего ножом в область сердца, после чего оставил молодого человека на дороге умирать, скрывшись с места преступления.

Следствие подготовило ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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