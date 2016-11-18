Омича ударили ножом в сердце и бросили умирать на дороге

Накануне в селе Нижнеиртышское Саргатского района в ночное время на дороге водитель обнаружил тело молодого человека. Предположив, что произошло ДТП, мужчина сообщил о произошедшем в полицию, но при осмотре тела, на нем было обнаружено ножевое ранение.