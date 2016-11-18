Ольга Граф взяла медаль на Кубке мира по конькобежному спорту

В китайском Харбине завершились соревнования первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Как и полагается, в турнире приняли участие сильнейшие спортсмены мира, а это около 120-ти человек из 20-ти стран – Канады, Китая, Нидерландов, России, США, Германии, Италии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Австрии, Норвегии, Чехии и многих других.
В составе сборной России выступала представительница Центра спортивной подготовки Омской области, заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр-2014 Ольга Граф. Омичка пробежала три дистанции: 1500 и 3000 метров, а также командную гонку преследования.
На личных дистанциях Ольга в призы не попала, заняв 10-е (2.00,05) и 13-е места (4.15,93) соответственно, а вот в «команде» помогла партнерам войти в тройку призеров. В составе нашей сборной, помимо Ольги Граф, бежали Елизавета Казелина и Наталья Воронина. Россиянки заняли в итоге 2-е место, показав время 3.06,84 и уступив чемпионкам из Нидерландов 2,83 секунды. Замкнули тройку призеров девушки из Южной Кореи.
Всего же сборная России на первом этапе Кубка мира выиграла 5 медалей: 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу». Существенный вклад в этот результат внес Павел Кулижников, выигравший три награды — по одной каждого достоинства.
Омичка Ольга Граф на харбинском «серебре» также останавливаться не намерена, поскольку международный сезон только начался. Уже завтра, 18 ноября, в столице Зимних Олимпийских игр-1998 — японском Нагано — стартует 2-й этап Кубка мира, который продлится три дня.
Источник sportom.ru