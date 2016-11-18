Ольга Граф взяла медаль на Кубке мира по конькобежному спорту

На личных дистанциях Ольга в призы не попала, заняв 10-е (2.00,05) и 13-е места (4.15,93) соответственно, а вот в «команде» помогла партнерам войти в тройку призеров. В составе нашей сборной, помимо Ольги Граф, бежали Елизавета Казелина и Наталья Воронина. Россиянки заняли в итоге 2-е место, показав время 3.06,84 и уступив чемпионкам из Нидерландов 2,83 секунды. Замкнули тройку призеров девушки из Южной Кореи.