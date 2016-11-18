Музыка, танцы, искусство соблазнения

Воскресенье, 20 ноября



В 11:00 в главном корпусе ОмГПУ (Набережная Тухачевского, 14) начнется регистрация участников на Географический диктант, который в этот день пройдет по всей стране. Диктант начнется ровно в 12, а до этого времени можно будет посмотреть документальные фильмы от Русского географического общества. Участие бесплатное, стоит заранее записаться в группе события «ВКонтакте».