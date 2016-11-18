Музыка, танцы, искусство соблазнения

Портал Gorod55.ru подготовил обзор культурных и развлекательных событий в эти выходные в Омске.
Суббота, 19 ноября
В 16:00 в музее «Либеров-центр» пройдет авторская лекция литературоведа Екатерины Барановской «Сказки Мариок», или Путешествие по русской Финляндии. В ходе лекции Барановская представит собственное расследование истории виллы на Черной речке, памятник «Могилу любви» на Марьиной горе как «сакральный комплекс». Слушатели лекции познакомятся с артефактами и антикварными открытками из поездки. Вход: 50 рублей.
В 16:30 на «Даче Онегина» (библиотека им. Пушкина) начнется музыкальный квартирник «Подышим», с живым сопровождением гитар, джембе и других музыкальных инструментов. Событие продлится до 19:30, вход свободный.
В 18:00 на сцене ДК «Звездный» пройдут отборочные игры городского КВН в средней лиге. Тема сезона - экология юмора. На сцене встретятся около четырех студенческих команд, а также несколько независимых. Поболеть за юмор можно за 70 рублей.
В это же время на сцене Пятого театра - спектакль «На бойком месте».
В 19:00 в тату-баре «Sekta» начнется большой рок-концерт November GIG с выступлениями почти десятка омских рок-групп разных направлений. За вход попросят 100 рублей, а с репостом «ВКонтакте» на событие можно попасть бесплатно.
В 19:00 в Омском ТЮЗе начнется спектакль «Буря» (16+) по одноименной трагедии Шекспира, режиссерский джаз от Руслана Шапорина. Смесь классического текста с современным пластическим театром. Продолжительность - 1 час 20 минут.
В это же время в Омском академическом театре драмы - спектакль в трех действиях по произведению Трэйси Леттс - «Август. Графство Осэйдж» (18+). Черная комедия с тринадцатью персонажами. Продолжительность - 3 часа 10 минут.
Воскресенье, 20 ноября
В 11:00 в главном корпусе ОмГПУ (Набережная Тухачевского, 14) начнется регистрация участников на Географический диктант, который в этот день пройдет по всей стране. Диктант начнется ровно в 12, а до этого времени можно будет посмотреть документальные фильмы от Русского географического общества. Участие бесплатное, стоит заранее записаться в группе события «ВКонтакте».
В 12:00 на сцене ТЮЗа - «Три толстяка», сцены из романа для детей Юрия Олеши (10+). Продолжительность спектакля - полтора часа.
В 18:00 в ТОП-театре - спектакль "Феи из Хрущевок" по пьесе Светланы Баженовой. Продолжительность - 3 часа с антрактом. Спектакль в жанре практического пособия обретения счастья, "для женщин, потерявших всякую надежду". Мужчинам - обязателен к просмотру, как указывают в анонсе постановки.
В 19:00 в баре «Тортуга» пройдет бесплатный концерт омичей «Hungry Mind»: группа празднует 2-летний юбилей и экспериментирует с музыкальными жанрами. В это же время в фолк-баре «Викинг» начнется еще один бесплатный концерт, омская группа «Магия снов» исполнит собственный репертуар на стыке жанров прогрессив, джаз-рок, рок-н-ролл и блюз.
В 19:00 на сцене Омского академического театра драмы - «Чертова дюжина» по Аркадию Аверченко, или семь способов соблазнения (в двух действиях). Продолжительность спектакля - 3 часа.
С 23 до 6 утра в «Атлантиде» пройдет вечеринка «Студень. Новое поколение». Каждые выходные вход бесплатный для студентов разных вузов; в этот раз бесплатно идут обладатели студенческих ОмГУПС и ОмГАУ.
Суббота и воскресенье
С 9:30 в субботу и с 10:00 в воскресенье в СК «Юность» пройдет турнир по волейболу за Кубок Багнюка. Вход бесплатный.
Федерация интеллектуальных игр Сибири и Урала в эти выходные организует фестиваль "Smart Siberian», где можно будет поиграть в мафию, quiz и другие настолки. Мероприятие начнется 19 ноября в 11:00 и закончится 20 ноября в 23:00, пройдет в «Ангаре», «Mishkin & Mishkin». Стоимость участия - 2000 рублей с команды.
В субботу и воскресенье в крафт-студии Гиляровского (Гагарина,3) открыта выставка «Ноябрь. Крипота», с 17:00 до 20:00. Организаторы обещают «зловещие, волнующие, пугающие образы декаданса». Пугать пришедших будут бесплатно: вход на мероприятие свободный.
До конца ноября с 11 до 20 в 118 аудитории библиотеки им. Пушкина работает выставка о городе и людях «Шепот Двора», на которой представлены картины омских художников, фотографии Омска, в том числе архивные - самые ранние относятся к 1930-м годам, - и результаты небольшого исследования городского пространства.
Фото: vk.com/top_teater (спектакль "Феи из хрущевок")