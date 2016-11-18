Мошенники под видом сотрудников "Омскгоргаза" грабят квартиры горожан

В последнее время все чаще в квартиры омичей стараются проникнуть незнакомые люди под видом работников АО «Омскгоргаз», сообщает пресс-служба омской мэрии.
В первую очередь, неизвестные люди предлагают купить доверчивым омичам, открывшим непрошенным гостям дверь, газовые счетчики и другое газовое оборудование. Во-вторых, незнакомцы в некоторых случаях даже угрожают «штрафами» за отсутствие каких-либо приборов.
По информации городского департамента горхозяйства, данные люди к Омскгоргазу и другим специализированным учреждениям никакого отношения не имеют. В омской мэрии напоминают, что взаимосотрудничество между обслуживающими организациями и горожанами производится только на основании заключенных договоров, а оплата за обслуживание осуществляется только в офисах компаний.
На основании действующих Правил поставки газа, сотрудники организации-поставщика газа проводят осмотр газового оборудования в квартирах горожан не реже 1 раза в 3 года, а также предусматриваются внеплановые осмотры, но только по заявлению абонента.
У каждого представителя газовой службы должно быть специальное удостоверение, которое он обязан предъявить по требованию гражданина. То же самое правило распространяется и на предъявление документа, удостоверяющего личность человека.
В случае поступления информации о «лже-газовиках», омская администрация просит сообщать по телефону: (3812) 977-413.
По материалам пресс-службы городской администрации
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