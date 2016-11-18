Мошенники под видом сотрудников "Омскгоргаза" грабят квартиры горожан

По информации городского департамента горхозяйства, данные люди к Омскгоргазу и другим специализированным учреждениям никакого отношения не имеют. В омской мэрии напоминают, что взаимосотрудничество между обслуживающими организациями и горожанами производится только на основании заключенных договоров, а оплата за обслуживание осуществляется только в офисах компаний.