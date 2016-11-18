К Новому году у мэрии заработает 4-метровый фонтан

Из бюджета города Омска планируется выделить 155 тысяч рублей на фонтан, который озарит сквер Дзержинского своими разноцветными огнями к 25 декабря нынешнего года.
Конкурс на выполнение соответствующих работ по электросветовому оформлению фонтана в сквере Дзержинского уже прошел. В бюджете на данные работы выделено 155,5 тысяч рублей.
Согласно опубликованной документации, фонтан, который будет украшен зелеными, красными и синими гирляндами, создающими эффект падающий воды, должен начать работу 25 декабря. Демонтаж конструкции, высота которой составит 4 метра, запланирован на 15 января.