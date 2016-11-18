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К Новому году у мэрии заработает 4-метровый фонтан

18 ноября 2016, 20:07
С 25 декабря по 15 января.

Из бюджета города Омска планируется выделить 155 тысяч рублей на фонтан, который озарит сквер Дзержинского своими разноцветными огнями к 25 декабря нынешнего года.

Конкурс на выполнение соответствующих работ по электросветовому оформлению фонтана в сквере Дзержинского уже прошел. В бюджете на данные работы выделено 155,5 тысяч рублей.

Согласно опубликованной документации, фонтан, который будет украшен зелеными, красными и синими гирляндами, создающими эффект падающий воды, должен начать работу 25 декабря. Демонтаж конструкции, высота которой составит 4 метра, запланирован на 15 января.




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