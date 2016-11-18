Из-за экстремальных морозов начались проверки состояния омских мостов

Также отмечаются реконструкции путепроводов по улицам 21-й Амурской и Торговой, которые завершились в 2014 году, разработка проектной сметы в 2016 году на капремонт Юбилейного моста, ввод в эксплуатацию в том же году транспортной развязки на пересечении улиц Хабаровская и 15-й Рабочей. Проведение обследования и испытания Ленинградского моста запланировано на 2017 год.