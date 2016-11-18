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Из-за экстремальных морозов начались проверки состояния омских мостов

18 ноября 2016, 17:58
Усиленный режим работы.

Из-за накрывших Омск морозов дорожным службам приходиться работать в усиленном режиме. Два раза в день специалисты бюджетного предприятия "Эксплуатация oбъектов внешнего благоустройства" обследуют состояние городских мостов и опорных сооружений, сообщает пресс-служба администрации Омска.

В Омске в эксплуатации находятся 19 мостов и путепроводов Галина Зурнаджан, возглавляющая учреждение "Эксплуатация oбъектов внешнего благоустройства", отметила, что все эти объекты соответствуют требованиям безопасности.

Кроме того, Галина Зурнаджан напомнила о проведенных ранее работах. В частности, в 2011-2012 годах на пяти опорах Ленинградского моста осуществлялась замена деформационных швов, в 2013 году - на мостах "Юбилейный", "Октябрьский" и "Ленинградский", в 2015 году - на "Фрунзенском", в 2016 году - имени 60 лет ВЛКСМ.

Также отмечаются реконструкции путепроводов по улицам 21-й Амурской и Торговой, которые завершились в 2014 году, разработка проектной сметы в 2016 году на капремонт Юбилейного моста, ввод в эксплуатацию в том же году транспортной развязки на пересечении улиц Хабаровская и 15-й Рабочей. Проведение обследования и испытания Ленинградского моста запланировано на 2017 год.

По словам Галины Зурнаджан, в Омске состояние мостовых сооружений находится под постоянным контролем. Из-за наступивших морозов состояние мостов и опорных сооружений обследуется специалистами учреждения по два раза в день.

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