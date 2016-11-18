Город55
ГлавноеВсе новости

Фонд реформирования ЖКХ может быть ликвидирован раньше срока

18 ноября 2016, 19:04
Кто будет финансировать расселение аварийного жилья?

В правительстве РФ обсуждается вопрос о закрытии Фонда содействия ЖКХ, об этом сообщили накануне «Известия».

«Вопрос о закрытии Фонда содействия реформированию ЖКХ обсуждался в Минстрое и сейчас находится на рассмотрении у вице-премьера Дмитрия Козака», - рассказал журналистам член наблюдательного совета фонда Игорь Шпектор.

Между тем, в пресс-службе Министерства строительства РФ «Известиям» сообщили, что никаких решений в данный момент не готовится, и Фонд ЖКХ продолжит свою работу по плану до 2018 года.

Сегодняшняя схема работы фонда заключается в получении средств в федеральном бюджете и передачи их на места. Деньги по адресным программам идут на расселение и снос непригодного жилья. В случае ликвидации Фонда все полномочия будут переданы местным властям, у которых может просто на просто не хватить денег на программу.

Портал Gorod55.ru обратился за разъяснениями в пресс-службу регионального Минстроя, где пообещали предоставить информацию в течение недели. Между тем, судя по данным, выложенным на сайте Минстроя региона, в Омской области три года работает адресная программа по переселению омичей из аварийного жилфонда. Она рассчитана до конца 2017 года. Планируемые объемы по финансированию на 2013-2017 годы — порядка 5,7 млрд рублей. Из них лишь примерно половина средства из областного бюджета, а 2,8 млрд. рублей деньги из Фонда содействия ЖКХ. Большая часть федеральных средств уже получены. В 2017 году Омская область из федерации должна получить порядка 167 млн. рублей на переселение граждан из аварийного фонда.

Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20