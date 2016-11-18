Фонд реформирования ЖКХ может быть ликвидирован раньше срока

В правительстве РФ обсуждается вопрос о закрытии Фонда содействия ЖКХ, об этом сообщили накануне
«Вопрос о закрытии Фонда содействия реформированию ЖКХ обсуждался в Минстрое и сейчас находится на рассмотрении у вице-премьера Дмитрия Козака», - рассказал журналистам член наблюдательного совета фонда Игорь Шпектор.
Между тем, в пресс-службе Министерства строительства РФ «Известиям» сообщили, что никаких решений в данный момент не готовится, и Фонд ЖКХ продолжит свою работу по плану до 2018 года.
Сегодняшняя схема работы фонда заключается в получении средств в федеральном бюджете и передачи их на места. Деньги по адресным программам идут на расселение и снос непригодного жилья. В случае ликвидации Фонда все полномочия будут переданы местным властям, у которых может просто на просто не хватить денег на программу.
Портал Gorod55.ru обратился за разъяснениями в пресс-службу регионального Минстроя, где пообещали предоставить информацию в течение недели. Между тем, судя по данным, выложенным на сайте
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