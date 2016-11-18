Для безопасности населения из Омска выселят технологический отвал ОНПЗ

Производственные отходы в технологическом отвале размещали с 1975 по 1998 год, сообщает начальник отдела охраны окружающей среды омского НПЗ Андрей Марилов, то есть на протяжении 23 лет. В 2004 году на омском НПЗ появился проект рекультивации отвала, позднее был скорректирован. На сегодня, согласно изменившимся требованиям природоохранного законодательства, чтобы обеспечить безопасность жителей, в границах населенных пунктов запрещено вести работы с производственными отходами.