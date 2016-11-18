Для безопасности населения из Омска выселят технологический отвал ОНПЗ

На прошедших ранее публичных слушаниях в омском департаменте архитектуры и градостроительства решено внести изменения в Генплан города. Проект разрабатывает ПАО «Омскнефтехимпроект» по заказу АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Изменения вносятся с целью исключить земли технологического отвала из границ населенного пункта, расположенного на северо-западе города.
Производственные отходы в технологическом отвале размещали с 1975 по 1998 год, сообщает начальник отдела охраны окружающей среды омского НПЗ Андрей Марилов, то есть на протяжении 23 лет. В 2004 году на омском НПЗ появился проект рекультивации отвала, позднее был скорректирован. На сегодня, согласно изменившимся требованиям природоохранного законодательства, чтобы обеспечить безопасность жителей, в границах населенных пунктов запрещено вести работы с производственными отходами.
В связи с новыми коррективами, технологический отвал решено вынести из городских границ, при этом данное решение требует изменения Генплана. В департаменте архитектуры уточняют, что в ближайшее время проект, разработанный «Омскнефтехимпроектом», направят на экологическую госэкспертизу Росприроднадзора, сообщают в пресс-службе городской администрации.
С модернизацией производства омского нефтезавода выбросы в окружающую среду значительно снижены. За последние годы обновление производства позволило на 36: сократить воздействие на атмосферу. Ликвидация «исторического наследия» также носит системный характер, и разработка проекта «Омскнефтехимпроекта» - очередной шаг в этом направлении. Сейчас проектная документация находится на утверждении в Омском горсовете.