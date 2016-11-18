Банкомат по ошибке выдал омичу почти миллион, мужчина осужден за кражу

С целью хищения мужчина использовал свою банковскую карту, запросив 25 тысяч рублей, он получил 125 тысяч рублей. В дальнейшем в течение двух дней пoлицейский с помощью своей банковской карты и родственника незаконным путем получил 864 тысячи рублей, причинив ущерб в крупном размере банку.