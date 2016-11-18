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Банкомат по ошибке выдал омичу почти миллион, мужчина осужден за кражу

18 ноября 2016, 16:02
Приговор суда.

Экс-сотрудник транспортной полиции признан виновным в краже из банкомата, выдававшего из-за неисправности купюры большего номинала, 850 тысяч рублей.

Калачинский городской суд признал 35-летнего бывшего полицейского виновным в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В суде установлено, что данный сотрудник, осуществляя на территории железнодорожного вокзала в Калачинске охрану общественного порядка, 16 января нынешнего года был уведомлен о технической неисправности установленного в здании вокзала банкомата, который вместо купюр номиналом в одну тысячу рублей выдавал пятитысячные.

С целью хищения мужчина использовал свою банковскую карту, запросив 25 тысяч рублей, он получил 125 тысяч рублей. В дальнейшем в течение двух дней пoлицейский с помощью своей банковской карты и родственника незаконным путем получил 864 тысячи рублей, причинив ущерб в крупном размере банку.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, отметив, что по первому требованию банка намеревался вернуть денежные средства. Причиненный ущерб экс-полицейский возместил в полном объеме.

Мужчина уволился из полиции по собственному желанию после возбуждения уголовного дела. Калачинский суд приговорил бывшего полицейского к 3 годам лишения свoбоды условно с испытательным сроком в 2 года.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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