Город55
ГлавноеВсе новости

Авангард громит Амур, гол-красавец Лемтюгова и травма Никитина

18 ноября 2016, 09:29
Итоги матча в Хабаровске.

Накануне омский "Авангард" в Хабаровске встретился с "Амуром". На лед в составе "ястребов" вернулся Лемтюгов, кроме того вместо Фурха место в воротах занял Шилин, а Лисова сменил Деврук в роли седьмого защитника.

Уже в самом начале матча шайба попала в лицо Никите Никиту, после чего игрок обороны отправился в раздевалку, на льду его заменил Деврук. На послематчевой пресс-конференции Владимир Семенов отметил, что у Никитина нет сотрясения, но он получил неприятную травму - очень сильное рассечение губы.

Периодически возникавшие по ходу первого периода опасные моменты ни одной из команд реализовать так и не удалось. Первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь на 37-й минуте встречи. Николай Лемтюгов, получив передачу от Мартынова, убрал одним финтом защитника хабаровчан и завел шайбу в ворота.




Спустя минуту новичок "Авангарда" Осипов удвоил преимущество нашей команды, забив свою первую шайбу в составе "ястребов" после передачи, полученной от Соботки.

В третьем периоде "ястребы" стали в большей степени играть на контратаках, но поймать хозяев льда на ошибке никак не удавалось. Хабаровчанам удалось создать несколько опасных моментов, но шайба в ворота "Авангарда" так и не зашла, таким образом, Олег Шилин оформил первый "сухарь" в нынешнем сезоне. А под самый занавес встречи Пестушко поразил пустые ворота "Амура", установив окончательный счет в мачте 0:3.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Авангард#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20