Авангард громит Амур, гол-красавец Лемтюгова и травма Никитина

В третьем периоде "ястребы" стали в большей степени играть на контратаках, но поймать хозяев льда на ошибке никак не удавалось. Хабаровчанам удалось создать несколько опасных моментов, но шайба в ворота "Авангарда" так и не зашла, таким образом, Олег Шилин оформил первый "сухарь" в нынешнем сезоне. А под самый занавес встречи Пестушко поразил пустые ворота "Амура", установив окончательный счет в мачте 0:3.