Авангард громит Амур, гол-красавец Лемтюгова и травма Никитина

Накануне омский "Авангард" в Хабаровске встретился с "Амуром". На лед в составе "ястребов" вернулся Лемтюгов, кроме того вместо Фурха место в воротах занял Шилин, а Лисова сменил Деврук в роли седьмого защитника.
Уже в самом начале матча шайба попала в лицо Никите Никиту, после чего игрок обороны отправился в раздевалку, на льду его заменил Деврук. На послематчевой пресс-конференции Владимир Семенов отметил, что у Никитина нет сотрясения, но он получил неприятную травму - очень сильное рассечение губы.
Периодически возникавшие по ходу первого периода опасные моменты ни одной из команд реализовать так и не удалось. Первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь на 37-й минуте встречи. Николай Лемтюгов, получив передачу от Мартынова, убрал одним финтом защитника хабаровчан и завел шайбу в ворота.
Спустя минуту новичок "Авангарда" Осипов удвоил преимущество нашей команды, забив свою первую шайбу в составе "ястребов" после передачи, полученной от Соботки.
В третьем периоде "ястребы" стали в большей степени играть на контратаках, но поймать хозяев льда на ошибке никак не удавалось. Хабаровчанам удалось создать несколько опасных моментов, но шайба в ворота "Авангарда" так и не зашла, таким образом, Олег Шилин оформил первый "сухарь" в нынешнем сезоне. А под самый занавес встречи Пестушко поразил пустые ворота "Амура", установив окончательный счет в мачте 0:3.
Фото: hawk.ru