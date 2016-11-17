В Омске из-за сильных морозов насмерть замерз мужчина

Как сообщили порталу Gorod55 в СУ СК РФ по Омской области, обнаруженный прохожими мужчина, который был доставлен в больницу с переохлаждением, скончался в медицинском учреждении. Кроме того, отмечается, что мужчина, возраст которого составляет ориентировочно 60 лет, выглядит как лицо без определенного места жительства.