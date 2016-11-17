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Усиление морозов в Омском регионе, не выезжайте из города

17 ноября 2016, 17:27
Предупреждение Госавтоинспекции.

В ближайшие дни в Омском регионе ожидается сохранение морозной погоды. В сложившихся условиях сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь автомобилистам, которые попали в сложную ситуацию, например, если водитель из-за поломки транспортного средства рискует замерзнуть на дороге.

В настоящее время на территории Омской области организованы стационарные пункты обогрева (автозаправочные станции и придорожные кафе), где автолюбители могут согреться, выпить горячего чаю и отдохнуть.

Кроме того, сотрудники ГИБДД регулярно осуществляют мониторинг дорожной обстановки, а также проверяют все стоящие на обочине вдоль трассы автомобили. При необходимости инспекторы ДПС будут подвозить попавших в сложную ситуацию автомобилистов до пунктов обогрева.

Госавтоинспекция УМВД РФ по Омской области для снижения рисков замерзания на дороге и во избежание прочих чрезвычайных ситуаций рекомендует автомобилистам отказаться от дальних поездок.

Также пассажирам и водителям напоминают, что при произошедших в дороге непредвиденных обстоятельствах необходимо позвонить по телефонам 02 в дежурную часть Госавтоинспекции.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

#Новости#Город#Авто#Общество
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