Усиление морозов в Омском регионе, не выезжайте из города

Кроме того, сотрудники ГИБДД регулярно осуществляют мониторинг дорожной обстановки, а также проверяют все стоящие на обочине вдоль трассы автомобили. При необходимости инспекторы ДПС будут подвозить попавших в сложную ситуацию автомобилистов до пунктов обогрева.