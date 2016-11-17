Усиление морозов в Омском регионе, не выезжайте из города

В ближайшие дни в Омском регионе ожидается сохранение морозной погоды. В сложившихся условиях сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь автомобилистам, которые попали в сложную ситуацию, например, если водитель из-за поломки транспортного средства рискует замерзнуть на дороге.
В настоящее время на территории Омской области организованы стационарные пункты обогрева (автозаправочные станции и придорожные кафе), где автолюбители могут согреться, выпить горячего чаю и отдохнуть.
Кроме того, сотрудники ГИБДД регулярно осуществляют мониторинг дорожной обстановки, а также проверяют все стоящие на обочине вдоль трассы автомобили. При необходимости инспекторы ДПС будут подвозить попавших в сложную ситуацию автомобилистов до пунктов обогрева.
Госавтоинспекция УМВД РФ по Омской области для снижения рисков замерзания на дороге и во избежание прочих чрезвычайных ситуаций рекомендует автомобилистам отказаться от дальних поездок.
Также пассажирам и водителям напоминают, что при произошедших в дороге непредвиденных обстоятельствах необходимо позвонить по телефонам 02 в дежурную часть Госавтоинспекции.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области